شكرا لقرائتكم خبر عن حمدى النقاز: إدارة الزمالك تعاملت معى بشكل جيد وانضمامى لأهلى جدة انتقال حر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث التونسى حمدي النقاز سبب انضمامه إلى صفوف أهلي جدة السعودي رغم توقيعه للزمالك قبل عدة أسابيع، قائلا: "إدارة الزمالك تعامت معي بشكل مميز، لكن لم يكن هناك نصيب في التواجد معهم بسب إيقاف النادي عن القيد لمدة فترتين".

وأضاف النقاز، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس، مع الإعلامي سيف زاهر: "كان من الصعب أن أظل عاما كاملا دون مشاركة في المباريات، ولهذا انتقلت إلى الأهلي السعودي".

وتابع: "العرض الوحيد الذي وصلني من داخل مصر كان من بيراميدز ولم يكن رسميا، وكيلي محمد حبشي تفاوض مع أهلي جدة على مدار الأيام العشرة الماضية وأنهينا الاتفاق اليوم".

وختم النقاز: "خروجي الأول من الزمالك كان صعبا بعد عامين مليئين بالألقاب، وعندما عدت إلى تونس كانت نيتي العودة للدوري المصري وفريق كبير وهو الزمالك، وانتقالي إلى أهلي جدة هو انتقال حر، أهم شيء الآن أن أشارك بشكل مستمر ولهذا انتقلت إليه".

وأعلن نادى الأهلى السعودى، مساء اليوم، السبت، تعاقده رسميا مع اللاعب التونسى حمدى النقاز لنهاية الموسم الكروى الجارى 2021-2022 فى صفقة انتقال حر.

وذكر بيان نادى الأهلى السعودى عبر الحساب الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "أنهت إدارة النادي الأهلي إجراءات التعاقد مع الظهير الأيمن الدولي التونسي حمدي النقاز (28 عاماً)، لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي، حتى نهاية الموسم الحالي في صفقة انتقال حر".