شكرا لقرائتكم خبر عن كيف أنهى عصام الحضرى شائعات خلافاته مع محمد الشناوى؟.. 3 خطوات تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى عصام الحضري، مدرب حراس مرمى منتخب مصر، على الشائعات التي ترددت في الفترة الأخيرة حول وجود خلافات بينه وبين محمد الشناوى، حارس مرمى الأهلى والمنتخب خلال مواجهة ليبيا، فى إطار مباريات الجولة الثالثة من تصفيات كاس العالم افريقيا 2022.

وتداول بعض رواد السوشيال ميديا أخبارا عن وجود خلافات بين الحضرى والشناوى، وأنه من تسبب في إصابة حارس المنتخب خلال المران بالتسديد في قدمه الكرة، وأنه يفكر في إبعاده عن التشكيل الأساسى.

وهناك 3 أمور حدثت أكدت خطأ هذه التقارير وقوة العلاقة بين عصام الحضرى والحارس محمد الشناوى، نستعرضها في التقرير التالى:

تواجد الشناوى أساسيا

يعد أول الأمور هي تواجد محمد الشناوى أساسيا في تشكيل المنتخب أمام ليبيا ليبدد فكرة محاولة الحضرى إبعاد الشناوى، الذى تعرض للإصابة في مران الفراعنة إلا أنه تماثل للشفاء، وظهر بشكل مميز بعدما أنقذ المنتخب من هدف محقق.

قبلة الحضرى للشناوى

حرص عصام الحضري على تقبيل رأس محمد الشناوى بعد انتهاء مباراة مصر وليبيا بفوز المنتخب الوطني، لينهى الشائعات التي انتشرت عن خلاف بين السد العالي والشناوي في معسكر المنتخب الحالي لخوض مباراتي ليبيا.

صورة إنستجرام

ونشر الحضرى صورة للنجم محمد الشناوي، عبر حسابه الشخصى بموقع "إنستجرام"، وكتب عليها: "الحمد لله والشكر الله، فوز مهم، حبيبي يا شنو مستني منك الأحسن والأحسن في كل مرة إن شاء الله".

ليغلق الحضرى كل الأبواب التي تحدثت عن خلافاته مع محمد الشناوى في الفترة الأخيرة، وأنه مركز على توطيد علاقته مع كل الحراس ويسعى إلى النجاح مع الفراعنة.