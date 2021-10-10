شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مدربين راهنوا على لاعبين وكسبوا الرهان.. آخرهم "كيروش ومرموش" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثبت البرتغالى كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر، قوة رؤيته الفنية بعدما فاجأ الجميع بضم عمر مرموش، لاعب شتوتجارت الألماني لقائمة منتخب مصر، والدفع به أساسيا في مواجهة ليبيا، في المباراة التى أقيمت مساء الجمعة على استاد برج العرب، فى إطار مباريات الجولة الثالثة من تصفيات كاس العالم أفريقيا 2022.

ونجح عمر مرموش في تسجيل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 47، بعدما أطلق تسديدة قوية سكنت شباك المنتخب الليبى، لتمنح المنتخب ثلاث نقاط غالية في صراع تصفيات كأس العالم أفريقيا.

وتغيرت وجهة نظر معظم الجماهير من الانتقاد لكيروش بالدفع بعمر مرموش إلى الإشادة بقراره وقدرات عمر مرموش الذى كتب شهادة ميلاده مع المنتخب في المباراة الأولى له دوليا.

ما حدث من كيروش وعمر مرموش أعاد إلى الأذهان المدربين الذين راهنوا على بعض اللاعبين، وأثبتوا وجهة نظرهم، وهو ما نستعرض أبرزهم في التقرير التالى:

حسن شحاتة ومحمد ناجى جدو

لا يخفى على أحد ما فعله حسن شحاتة مدرب المنتخب السابق، مع محمد ناجى جدو مهاجم الاتحاد الأهلى المعتزل، والاقتناع الكامل بقدراته فى مفاجأة للجميع في بطولة أفريقيا 2010.

واستغرب العديد من الجماهير من اختيار حسن شحاتة، إلا أن محمد ناجى جدو خطف الأضواء، وقاد المنتخب للتتويج باللقب بعد إحرازه 5 أهداف، على الرغم من مشاركته كبديل في كل المباريات، ليصبح أفضل بديل في هذا الوقت.

جوزيه وفلافيو

تمسك البرتغالي مانويل جوزيه، المدير الفني الأسبق للنادى الأهلي، ببقاء الأنجولي فلافيو، مهاجم الفريق الأسبق، رغم مطالبة إدارة الأهلى برحيله، بعدما اكتفى بهدف واحد خلال موسم واحد، إلا أن جوزيه أكد ثقته في قدرات الأنجولى.

وبالفعل كسب جوزيه الرهان، بعدما توهج فلافيو خلال الـ3 سنوات الأخرى، وأصبح أفضل مهاجم أجنبى تعاقد معه الأهلى في تاريخه، وعن سر تمسكه بفلافيو قال جوزيه: "رفضت رحيل فلافيو، وتمسكت باستمراره مع النادي لقناعتي بإمكانياته الفنية، ركزت على الجانب النفسي فى فلافيو لتقديم مستواه الطبيعي، وأصبح من أهم اللاعبين الأجانب الذين قمت بتدريبهم خلال مسيرتي التدريبية"ّ.

على ماهر وعمر كمال

راهن على ماهر، مدرب فيوتشر الحالي والمصرى السابق، في قدرات عمر كمال عبد الواحد، لاعب فيوتشر الحالي المعار من الزمالك، أثناء تدريبه للمصرى، بعدما غيّر مركز اللاعب من الدفاع إلى الهجوم.

ونجح على ماهر في كسب الرهان، بعدما نجح عمر كمال عبد الواحد في تسجيل 13 هدفا من المصرى في الموسم الماضى، ليصبح هداف الفريق البورسعيدى ويخطف أنظار الزمالك الذى تعاقد معه.