7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم السبت 9 أكتوبر 2021، العديد من الأحداث الرياضية، أبرزها: جالاتا سراى التركى يُخطط لشراء أفشة وديانج من الأهلي فى الشتاء، و إعارة حمدي النقاز من الزمالك إلى أهلي جدة.. رسميًا.

جالاتا سراى التركى يُخطط لشراء أفشة وديانج من الأهلي فى الشتاء

علم الخليج 365، أن المالي اليو ديانج لاعب وسط الأهلي لازال ضمن اللاعبين المطلوبين في نادي جالاتا سراي التركي لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، على الرغم من فشل مفاوضات انتقاله للنادي التركي خلال فترة الانتقالات المنتهية للاختلاف حول المقابل المادي بين الناديين.

إعارة حمدي النقاز من الزمالك إلى أهلي جدة.. رسميًا

أنهي مسئولو نادي الزمالك صفقة إعارة التونسي حمدي النقاز لاعب الفريق إلى أهلي جدة لمدة موسم، بعد تعذر قيده في قائمة الزمالك للموسم الجديد بسبب منع النادي من القيد فترتين إثر أزمة حسام أشرف.

استمرار مفاوضات الإسماعيلى والزمالك لحسم ضم محمود شبانة فى يناير

مازالت مفاوضات مسئولى الإسماعيلى والزمالك مستمرة بشأن انتقال محمود شبانة مدافع الفريق الأبيض إلى صفوف الدراويش خلال الانتقالات الشتوية المقبلة فى شهر يناير، خاصة فى ظل عقوبة إيقاف قيد الزمالك لفترتين مما أدى لعدم القدرة على قيد الصفقات الجديدة التى تم إبرامها.

مسحة كورونا للمنتخب عقب الوصول لفندق الإقامة بليبيا

تجري بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم مسحة كورونا فور الوصول إلى فندق الإقامة بليبيا استعدادًا لمواجهة المنتخب الليبي في التاسعة مساء يوم الإثنين المقبل في الجولة الرابعة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

الزمالك يهزم الوحدة السعودى 42/22 ويحصد المركز الخامس بمونديال الأندية لليد

فاز فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك على نظيره الوحدة السعودى بنتيجة 42/22 فى ثاني مواجهات تحديد مراكز بطولة كأس العالم للأندية المقامة فى السعودية من الخامس إلى العاشر، ليحتل المركز الخامس.

الأهلي يقرر فتح باب الترشح للانتخابات 16 أكتوبر الجارى

قرر النادي الأهلي فتح باب الترشح للانتخابات المقبلة يوم 16 أكتوبر الجاري، وجاء قرار الأهلي عقب اجتماع مجلس الإدارة الذي عقد ظهر اليوم السبت بمقر الجزيرة.

الزمالك يخضع لمسحة طبية استعدادًا لرحلة كينيا