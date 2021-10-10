شكرا لقرائتكم خبر عن عمر مرموش بعد تسجيل هدفه الصاروخي: سعادة مش قادر أوصفها إنى أساعد منتخب بلدي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى النجم عمر مرموش، لاعب نادى شتوتجارت الألماني والمنتخب الوطني، سعادته الكبيرة بعد تسجيله هدفه الصاروخي الأول مع المنتخب الوطني، فى مباراة أمس التي خاضها المنتخب أمام نادي ليبيا فى تصفيات مونديال 2022، وانتهت بفوز المنتخب بهدف نظيف.

ونشر مرموش، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، مجموعة صور من مشاركته أمس مع المنتخب الوطني، وكتب: "سعادة ‏مش قادر أوصفها إني ‏قدرت أساعد منتخب بلدي بالفوز ‏‏وخطوة أقرب لكأس العالم".

وظهر مرموش لأول مرة بالمنتخبات الوطنية عندما انضم للمنتخب تحت 20 عاما في بطولة كأس أمم أفريقيا 2017 مع المدير الفني وقتها معتمد جمال، لكنه لم يحصل على الفرصة كاملة، وخرج الفراعنة من الدور الأول للبطولة.

وعاد مرة أخرى لصفوف المنتخب الأولمبي خلال تجارب شوقي غريب قبل كأس أمم افريقيا تحت 23 سنة التي أقيمت في 2019 وتأهل عنها الفريق إلى أولمبياد طوكيو 2020، لكنه خرج من حسابات المدير الفني قبل بطولة الأمم وفي الأولمبياد أيضًا، ليعود مجددًا للفراعنة ولكن من الباب الكبير.

ويعتبر مرموش أولى مفاجآت كارلوس كيروش، المدير الفني الجديد للمنتخب، والذي نجح في الفوز بمباراته الرسمية الأولى مع الفريق عقب خلافة حسام البدري، حيث خرج مرموش من وادي دجلة بالمجان في 2017 متجهًا إلى ألمانيا عندما وقع عقدًا فولفسبورج لمدة 6 سنوات تنتهي في يونيو 2023، وبدأ مسيرته مع الفريق الرديف للنادي الألماني وفريق الشباب قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول في 2020 واكتفى بالظهور في 12 مباراة مع كبار فولفسبورج.

وانتقل مرموش إلى سانت بولي في الدرجة الثانية لمدة 6 شهور على سبيل الإعارة، وقدم أداءً مميزًا مع الفريق وشارك كرأس حربة في 21 مباراة، سجل خلالها 7 أهداف وصنع 3 آخرين، ليخطف أنظار فريق شتوتجارت الذي انتقل معارًا إليه لمدة موسم ينتهى في يونيو 2022.