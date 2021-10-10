شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاثي سلة الأهلي: نهدي لقب البطولة العربية إلى جماهير النادي ونعدهم بحصد المزيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر عمر طارق، لاعب الفريق الأول لكرة السلة بالأهلي، عن سعادته بتتويج الفريق بالبطولة العربية للأندية مساء اليوم السبت على حساب الكويت الكويتي.

وأضاف: «نهدي هذه البطولة إلى جماهير الأهلي العظيمة، التي تساند الفريق بقوة من أجل إضافة المزيد من البطولات الفترة القادمة».

وأوضح أن الفوز بالبطولة العربية للأندية بمثابة خطوة مهمة في مشوار حصد البطولات.

وقال: إن «رجال سلة الأهلي» سوف يطوي صفحة الاحتفال بالبطولة العربية حتى يبدأ غدًا استعداداته للبطولات القادمة.

وأشار إلى أن لاعبي الأهلي تعاهدوا على التتويج بالبطولة العربية، من أجل إسعاد جماهير الأهلي التي تبقى خير داعم للفريق.

فيما أعرب عمرو الجندي، لاعب الفريق الأول لكرة السلة بالأهلي، عن سعادته بالفوز بلقب البطولة العربية، بعد الفوز على الكويت الكويتي في المباراة النهائية بنتيجة 78-66، ليحصل الفريق على اللقب ويحقق ثاني بطولات الموسم الحالي، بعد أن سبق له الفوز ببطولة منطقة القاهرة قبل عدة أيام.

وقال عمرو إن مجهود اللاعبين تكلل بالتتويج بالبطولة، وإن «رجال سلة الأهلي» يستحق التتويج باللقب الغالي، بعدما خاض مباريات قوية خاصة أمام الاتحاد السكندري والكويت الكويتي، وفي الأدوار النهائية.

وأكد أن هدف «رجال سلة الأهلي» حصد المزيد من الألقاب في الفترة القادمة، خاصة أن الفريق سيخوض العديد من المنافسات القوية هذا الموسم، واللاعبون لديهم تعطش كبير لحصد المزيد من البطولات.

بينما أبدى سيف سمير، لاعب الفريق الأول لكرة السلة بالنادي، سعادته بالتتويج بلقب البطولة العربية، بعد الفوز مساء اليوم على الكويت الكويتي، في المباراة النهائية بنتيجة 78-66، ليحقق الفريق ثاني بطولات الموسم الحالي، بعد أن سبق له الفوز ببطولة منطقة القاهرة قبل عدة أيام.

وقال سيف إن الجميع تعاهد على الفوز بالبطولة وأوفى بالعهد، وإن الفريق قدم مستوى متميزًا خلال مشوار التتويج باللقب الغالي، لإسعاد جماهير النادي الأهلي.

وأضاف أن التتويج ببطولة منطقة القاهرة أعطى الفريق دفعة معنوية كبيرة، وكان أفضل استعداد للبطولة العربية، مؤكدًا أن اللاعبين بذلوا أقصى جهد وتحلوا بالتركيز الشديد في جميع المباريات من أجل الفوز باللقب الغالي، وأن هذا الفوز مجرد بداية للتتويج بالمزيد من البطولات في الفترة القادمة.

وواصل أن الأهلي يضم لاعبين مميزين في صفوف منتخب مصر، والجميع تعاهدوا على التتويج بالبطولة العربية، وهو ما تحقق في النهاية وتكللت مجهودات اللاعبين بالصعود إلى منصة التتويج.

وضمت قائمة «رجال سلة الأهلي» في البطولة العربية كلا من: مايكل تومسون ومايكل فاكوادي وإيهاب أمين وعمر عزب ومحمد أبو النصر وسيف سمير وأحمد مهيب وعمرو زهران وعمرو الجندي وأحمد حمدي وعمر طارق وعبد الله ناصر.



وشارك في البطولة العربية 18 فريقًا هي أندية: الاتحاد السكندري والأهلي من مصر، والشارقة والبطائح من الإمارات، والكويت واليرموك من الكويت، والميناء وشعب حضرموت من اليمن، والغرافة والوكرة من قطر، واليوناني من السودان، والزهراء الرياضي من تونس، والمنامة البحريني، وبيروت اللبناني، والفتح السعودي، واتحاد الفتح المغربي، ووداد بوفاريك وبليدة من الجزائر.