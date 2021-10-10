فاكوادي: فخور بتتويجي بلقب البطولة العربية للسلة مع الأهلي

القاهرة - سامية سيد - قال مايكل فاكوادي، لاعب الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي، إنه فخور للغاية بمشاركته مع الفريق في البطولة العربية للأندية والمساهمة في الحصول على اللقب.

وأضاف أن فريق «رجال سلة الأهلي» قدم أداءً مميزًا، خاصة أمام الاتحاد السكندري في الدور نصف النهائي، وأن البطولة شهدت مباريات في غاية الندية والإثارة.

وتابع: «كان لدينا ثبات كبير. في المباراة النهائية تأخرنا في النتيجة لفترة طويلة ولكن ثقتنا بأنفسنا كانت كبيرة ونجحنا في تحويل ذلك إلى فوز مستحق».

ونجح فريق «رجال سلة الأهلي» في التتويج بلقب البطولة العربية، بعد أن حقق الفوز في جميع مبارياته التي خاضها بالبطولة وصولًا إلى المباراة النهائية.

وتضم قائمة «رجال سلة الأهلي» في البطولة العربية كلا من: مايكل تومسون ومايكل فاكوادي وإيهاب أمين وعمر عزب ومحمد أبو النصر وسيف سمير وأحمد مهيب وعمرو زهران وعمرو الجندي وأحمد حمدي وعمر طارق وعبد الله ناصر.



وشارك في البطولة العربية 18 فريقًا هي أندية: الاتحاد السكندري والأهلي من مصر، والشارقة والبطائح من الإمارات، والكويت واليرموك من الكويت، والميناء وشعب حضرموت من اليمن، والغرافة والوكرة من قطر، واليوناني من السودان، والزهراء الرياضي من تونس، والمنامة البحريني، وبيروت اللبناني، والفتح السعودي، واتحاد الفتح المغربي، ووداد بوفاريك وبليدة من الجزائر.