شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يقرر مخاطبة اتحاد الكرة للمشاركة في البطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مسئولو الاتحاد السكندري، برئاسة محمد مصيلحي، لمخاطبة نظرائهم في اتحاد الكرة، للمطالبة بالمشاركة في البطولة العربية للأندية، المقرر انطلاقها مطلع العام المقبل، حيث تمسك حسام حسن المدير الفني لزعيم الثغر بضرورة التواجد بالمسابقة للتنافس على لقبها، بعدما كان الفريق قريبا من هذا المجد قبل أربعة مواسم، حينما وصل الفريق إلى المربع الذهبي.

وسعى الاتحاد في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، إلى تكوين فريق قوى وتوفير بدائل مميزة في جميع المراكز استعدادا للمنافسة على جبهتي الدوري والبطولة العربية، حيث وصل الفريق إلى ربع النهائي في آخر نسختين من البطولة، خاصة نسخة 2019 التي نجح فيها زعيم الثغر في اقصاء عملاقي الكرة العربية نادي الترجي من دور الـ32 والزمالك من دور الـ16، وهو ما يسعى الجهاز الفني للاتحاد لتجاوزه وصولا إلى مراحل متقدمة من المسابقة.

ويضع حسام حسن خطة مكثفة للمباريات الودية في الفترة المقبلة، قبل انطلاق مسابقة الدوري، وذلك بهدف منح جميع اللاعبين فرصة المشاركة والتحضير الجيد للموسم المقبل.

ولم يُحدد بعد موعد انطلاق البطولة العربية للأندية، فيما أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم عن مسابقات موسم 2021 / 2022، التي تتضمن مسابقات للمنتخبات وللأندية العربية، إذ تعود مسابقته الكبرى، كأس العرب إلى منافساتها من جديد، عبر بطولة كأس العرب FIFA التي أقرها الاتحاد الدولي لكرة القدم بمشاركة 23 منتخباً عربياً لتقام في دولة قطر أواخر العام الحالي.