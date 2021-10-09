بيج رامي ضد براندون كاري في نهائي مستر أولمبيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

لم يكن تأهل المصري رامي السبيعي الشهير بـ“بيج رامي“ إلى نهائي مستر أولمبيا في الوزن المفتوح مفاجأة، ليس فقط لأنه يحمل اللقب، لكن أيضا لأنه قدم مجموعات رائعة من الحركات التي أبرزت عضلات بقوة على خشبة المسرح، وكذلك أوضحت مدى التطور الذي ظهر عليه في نسخة مستر أولمبيا 2021.



وبعد منافسة مع 15 بطلا في التصفيات يوم الجمعة، تأهل السبيعي، الذي أكمل عامه الـ37 الشهر الماضي، إلى جوار الأمريكي براندون كاري بطل 2019 ووصيف رامي العام الماضي.

وسيلتقي البطلان وجها لوجه مرة أخرى بعدما تفوق بيج رامي على كاري في نهائي 2020 ليحرز اللقب لأول مرة في تاريخه، ويأتي كاري في المركز الثاني، فهل سيثأر البطل الأمريكي لخسارة العام الماضي أمام النجم المصري؟

موعد النهائي

يعتبر الوزن المفتوح الأكثر شهرة وجاذبية في بطولة مستر أولمبيا، لذلك سيكون نهائي هذه الفئة، على الأرجح، آخر نهائي بين أربعة نهائيات ستبدأ في تمام الساعة 7:00 مساء بتوقيت أورلاندو بولاية فلوريدا الأمريكية (1:00 صباحا يوم الأحد بتوقيت القاهرة)؛ أي أن إعلان البطل لن يتم إلا في حدود الساعة السادسة صباح الأحد بتوقيت القاهرة، إذا كان هذا النهائي الأخير كما هو متوقع.

وقد ظهر بيج رامي على المسرح في التصفيات ببنية ضخمة تزن أكثر من 300 رطل، وكان يتطلع إلى الظهور بشكل أفضل من الذي منحه الفوز بلقب 2020.

وقال بيج رامي، في المؤتمر الصحفي قبل بدء المنافسات، إنه ينافس نفسه ويسعى للظهور بنسخة أفضل مما كان عليه العام الماضي، عندما توج باللقب لأول مرة في تاريخه.

وقد ظهر ذلك بالفعل في التصفيات، بعدما تفوق على 14 رجلا، ولم يتبقَ أمامه سوى كاري الذي يكبر رامي بنحو عامين، وتوج باللقب مرة واحدة مثله، لكنه يسعى للثأر لهزيمة العام الماضي.