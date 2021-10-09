"بيج رامي" يستعد للدفاع عن لقبه في بطولة "مستر أولمبيا 2021

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

يستعد المصري ممدوح السبيعي "بيج رامي" للدفاع عن لقبه في بطولة "مستر أولمبيا 2021" في رياضة كمال الأجسام، التي انطلقت الجمعة.



"مستر أولمبيا" هي بطولة انطلقت عام 1965 تحت رعاية الاتحاد الدولي لكمال الأجسام "IFBB"، وهي الجائزة الأرفع قدرا للاعبي كمال الأجسام المحترفين، والهدف الرئيسي منها هو السماح لأبطال العالم في اللعبة بالحصول على الأموال اللازمة لمواصلة المنافسة.

وتقام منافسات البطولة من 7 إلى 10 أكتوبر/تشرين الأول الحالي في مركز مؤتمرات مقاطعة أورانج، بمدينة أورلاندو في ولاية فلوريدا الأمريكية.

تضم قائمة المتنافسين في "مستر أولمبيا 2021" عدة لاعبين مصريين، أبرزهم ممدوح السبيعي "بيج رامي" حامل اللقب، وحسن مصطفى، ومحمد شعبان.

كما يشارك المصري أحمد الورداني في منافسات "مستر أولمبيا 2021"، ومعه الثنائي الكويتي أحمد أشكناني ناصر محمد، والليبي كمال الجراجني.

كذلك ينافس في "مستر أولمبيا 2021" عدة لاعبين أمريكيين، هم فيل هيث، وهانتر لابرادا، وباتريك مور، وجاستن رودريجيز، ونيكولاس والكر، وأكيم ويليامز، وبراندون كاري.

وتضم المنافسات أيضا الثنائي البريطاني ناثان دي آشا وجيمس هولينجسهيد (بريطانيا)، وريجان جرايمز وإيان فاليير من كندا، وويليام بوناك (هولندا)، وأندريا بريستي (إيطاليا)، وهادي شوبان (إيران) وفلاديسلاف سوخوروتشكو (أوكرانيا)، ورويلي وينكلار (كوراساو).

يذكر أن الفائزين يحصلون على جوائز مالية ضخمة، تصل إلى 400 ألف دولار أمريكي لصاحب المركز الأول، و150 ألف دولار للوصيف، و100 ألف دولار للمركز الثالث.