الجمهور يقود الزمالك لقهر الوحدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - خسر الوحدة السعودي أمام الزمالك بفارق 20 هدفا عندما تواجها أمس، ضمن مباريات تحديد المراكز من الخامس إلى العاشر ببطولة العالم للأندية «سوبر جلوب» التي تستضيفها السعودية حاليا على صالة الملك عبدالله الرياضية بمدينة جدة. وانتهت المباراة بنتيجة 42 / 22 ليحتل الزمالك المركز الخامس. وشهد المباراة جمهور كبير من جانب الزمالك، حيث حظي بمؤازرة مستمرة من أفراد الجالية الموجودين في المنطقة الغربية. انتهى الشوط الأول بتقدم الزمالك بفارق 9 أهداف (19 / 10).

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