شكرا لقرائتكم خبر الصبان نائبا لآسيوي المبارزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فاز رئيس الاتحاد السعودي للمبارزة أحمد الصبان بمقعد نائب رئيس الاتحاد الآسيوي للعبة للدورة المقبلة 2021 - 2024، وذلك خلال الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي التي أقيمت أمس في العاصمة الأوزبكية طشقند.

وبفوز الصبان بمنصب النائب، ينضم إلى عضوية المكتب التنفيذي في الاتحاد القاري، حيث يحق له التصويت على جميع القرارات الصادرة من الاتحاد، ويعد أعلى منصب سعودي بتاريخ اللعبة في الاتحاد الآسيوي.

وكان رئيس الاتحاد العربي والإماراتي للمبارزة، سالم القاسمي فاز برئاسة الاتحاد الآسيوي، فيما فازت الماليزية روزني أبوالحسن بمنصب الأمين العام.