الصبان نائبا لآسيوي المبارزة

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وبفوز الصبان بمنصب النائب، ينضم إلى عضوية المكتب التنفيذي في الاتحاد القاري، حيث يحق له التصويت على جميع القرارات الصادرة من الاتحاد، ويعد أعلى منصب سعودي بتاريخ اللعبة في الاتحاد الآسيوي.
وكان رئيس الاتحاد العربي والإماراتي للمبارزة، سالم القاسمي فاز برئاسة الاتحاد الآسيوي، فيما فازت الماليزية روزني أبوالحسن بمنصب الأمين العام.
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