كونترا يفضل المولد على 3 مدافعين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأ المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، الروماني كوزمين كونترا، في تجهيز المدافع زياد المولد خلال فترة التوقف الحالية، والتركيز عليه في التدريبات من خلال اختباره لياقيا وفنيا وتوجيهه تأهبا للقاء الودي المقرر اليوم أمام الفيحاء.

ويأتي سعي كونترا لتجهيز المولد تمهيدا لإشراكه إلى جانب المدافع الدولي المصري أحمد حجازي في مواجهة ضمك المقبلة، التي ستقام في 17 أكتوبر المقبل في أبها، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وعلى الرغم من وجود قلوب دفاع جاهزين، وهم عمر هوساوي وعبدالله الحافظ وعبدالمحسن فلاتة، إلا أن كونترا فضل تجهيز المولد الذي غاب طويلا عن اللقاءات الرسمية بسبب الإصابة في الموسم الماضي.

حيث سيعوض المولد غياب المدافع الموقوف حمدان الشمراني بالبطاقات الملونة، بعدما شارك أساسيا مع الفريق في اللقاءات الستة الماضية، وكان آخرها في مواجهة الند التقليدي الأهلي.