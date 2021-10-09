صدام سعودي عراقي بنصف نهائي غرب آسيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يخوض المنتخب السعودي تحت 23 عاما في الثامنة من مساء اليوم، مواجهة مصيرية تسبق الخطوة الأخيرة من اللعب في نهائي بطولة كأس اتحاد غرب آسيا المقامة حاليا في الدمام والخبر.

ويلتقي أولمبي الأخضر نظيره العراقي في الثامنة مساء باستاد الأمير محمد بن فهد بالدور نصف النهائي، فيما تجمع المواجهة الأخرى، الأردن وسوريا في الساعة 5:45 على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية.

وتأهلت منتخبات السعودية، الأردن، العراق إلى نصف النهائي بعد حسم الصدارة في المجموعات الثلاث، فيما تأهل المنتخب السوري كأفضل مركز ثان، مستفيدا من نظام البطولة الذي يقضي بإلغاء نتيجة مباراة صاحب المركز الثاني مع الرابع في المجموعتين الأولى والثانية.

وحسم الأخضر صدارة المجموعة الثالثة بعد فوزه على منتخب البحرين بنتيجة 3/ 0 جاءت عن طريق حمد اليامي، عبدالله رديف ومحمد خليل مران في الدقائق 48 و54 و73 على الترتيب، ليتأهل الأخضر بالعلامة الكاملة 6 نقاط.

أما المنتخب العراقي، فقد حسم صدارته للمجموعة الثانية بعد تعادله مع نظيره اللبناني 2/ 2، سجل للعراق زيدان إقبال وأحمد عمر في الدقيقتين 14 و55 فيما سجل هدفي لبنان اللاعب محمد ناصر في الدقيقتين 33 و45.

وبتلك النتيجة رفع المنتخب العراقي رصيده إلى 7 نقاط في الصدارة.

وتأهل المنتخب الأردني إلى نصف النهائي بعدما حسم صدارة المجموعة الأولى إثر فوزه على نظيره اليمني بنتيجة 2 /1، سجل للأردن كل من عبدالله الشعيبات ومحمد أبورزيق في الدقيقتين 36 و88، فيما سجل لليمن اللاعب عمر الداحلي في الدقيقة 42.

وتصدر المنتخب الأردني مجموعته برصيد 6 نقاط، فيما حل المنتخب اليمني ثانيا بـ 4 نقاط بفارق الأهداف عن عمان، بينما جاء المنتخب الكويتي رابعا بنقطتين.