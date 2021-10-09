بعثة منتخب مصر لكرة القدم تصل بنغازي استعدادا لمواجهة ليبيا

الشارقة - اميمة ياسر - وصلت بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم إلى مدينة بنغازي استعدادا للقاء المنتخب الليبي مساء بعد غد الاثنين ضمن الجولة الرابعة لتصفيات المجموعة الأفريقية السادسة لكأس العالم .

كان في استقبال البعثة في مطار بنغازي الدولي أحمد الهمشري قنصل مصر في بنغازي وفريق عمل القنصلية المصرية ووفد من الاتحاد الليبي لكرة القدم بقيادة عادل لوجلي عضو مجلس ادارة الاتحاد الليبي و عبد الناصر الصادق سكرتير عام الاتحاد ، فيما استغرقت اجراءات الوصول دقائق معدودة توجه بعدها الفريق إلى مقر الإقامة .

وكانت بعثة المنتخب برئاسة أحمد مجاهد رئيس إتحاد الكرة قد غادرت فى الخامسة مساء اليوم مطار برج العرب بالإسكندرية عبر طائرة خاصة إلى مدينة بنغازي الليبية لخوض مباراة ليبيا .

ويؤدي المنتخب الوطني تدريبه الوحيد مساء الأحد المقبل ، و تم الاستقرار على عودة البعثة عبر طائرتها الخاصة فور انتهاء المباراة لتصل القاهرة ان شاء الله فجر الثلاثاء المقبل.