شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم السبت 9 / 10 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار نادى الزمالك اليوم السبت 9 / 10 / 2021 العديد من الأحداث المهمة، أبرزها: الزمالك يخضع لمسحة طبية استعدادًا لرحلة كينيا، و الزمالك يهزم الوحدة السعودى 42/22 ويحصد المركز الخامس بمونديال الأندية لليد.

الزمالك يخضع لمسحة طبية استعدادًا لرحلة كينيا

خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وأعضاء الجهاز الفني والجهازين الطبي والإداري لمسحة طبية عصر اليوم بمقر النادي قبل انطلاق التدريبات الجماعية، استعدادًا للسفر إلى كينيا لمواجهة توسكر الكيني يوم 16 أكتوبر الجاري في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا والتي ستقام بكينيا، على أن تقام مباراة العودة أحد يومي 22 أو 23 أكتوبر الجاري بالقاهرة.

الزمالك يهزم الوحدة السعودى 42/22 ويحصد المركز الخامس بمونديال الأندية لليد

فاز فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك على نظيره الوحدة السعودى بنتيجة 42/22 فى ثاني مواجهات تحديد مراكز بطولة كأس العالم للأندية المقامة فى السعودية من الخامس إلى العاشر، ليحتل المركز الخامس.

بعثة يد الزمالك تؤدى مناسك العمرة غدا بعد ختام مونديال الأندية

تؤدى غدا الأحد، بعثة فريق كرة اليد بنادى الزمالك مناسك العمرة، فى ظل تواجدهم فى الأراضى السعودية بعد ختام كأس العالم للأندية المقرر أن يختتم اليوم.

استمرار مفاوضات الإسماعيلى والزمالك لحسم ضم محمود شبانة فى يناير

مازالت مفاوضات مسئولى الإسماعيلى والزمالك مستمرة بشأن انتقال محمود شبانة مدافع الفريق الأبيض إلى صفوف الدراويش خلال الانتقالات الشتوية المقبلة فى شهر يناير، خاصة فى ظل عقوبة إيقاف قيد الزمالك لفترتين مما أدى لعدم القدرة على قيد الصفقات الجديدة التى تم إبرامها.

إعارة حمدي النقاز من الزمالك إلى أهلي جدة.. رسميًا

أنهي مسئولو نادي الزمالك صفقة إعارة التونسي حمدي النقاز لاعب الفريق إلى أهلي جدة لمدة موسم، بعد تعذر قيده في قائمة الزمالك للموسم الجديد بسبب منع النادي من القيد فترتين إثر أزمة حسام أشرف.

سيسيه يخضع لاختبار طبى فى الزمالك لتحديد برنامج التأهيل

يخضع الإيفوارى رزاق سيسيه لاعب فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، لاختبار طبى خلال الساعات المقبلة، تحت إشراف طبيب الفريق الدكتور محمد أسامة، من أجل تحديد المرحلة التى وصل إليها اللاعب من التأهيل الذى كان يخضع له فى كوت ديفوار بعد العملية الجراحية التى خضع لها فى الركبة.

كارتيرون يتأكد من جاهزية محمد عبد الشافى لمواجهة توسكر الكينى

تأكد الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، من جاهزية محمد عبد الشافى ظهير أيسر الفريق لمواجهة توسكر الكينى المقرر إقامتها يوم 16 من شهر أكتوبر الجارى، فى ذهاب دور الـ 32 من منافسات بطولة دورى أبطال إفريقيا.