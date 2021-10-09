شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم يسرى هداف بطولة كأس العالم لأندية اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل أكرم يسرى، لاعب فريق كرة اليد بنادى الزمالك، على لقب هداف بطولة كأس العالم للأندية التى اختتمت بالسعودية برصيد 23 هدفا.

واستطاع أكرم أن يسجل 23 هدفا من 29 تصويبة بنسبة 79%.

وفاز فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك على نظيره الوحدة السعودى بنتيجة 42/22 فى ثاني مواجهات تحديد مراكز بطولة كأس العالم للأندية المقامة فى السعودية من الخامس إلى العاشر، ليحتل المركز الخامس.

بينما توج ماجديبورج الألماني بلقب البطولة بالفوز على برشلونة 33/28.

وفاز فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك على نظيره جامعة سيدنى أول أمس بنتيجة 19/38، فى إطار أول لقاء بتحديد المراكز من الخامس إلى العاشر ببطولة كأس العالم للأندية المقامة فى السعودية قبل أن يحصل على راحة أمس.

وخسر فريق الزمالك الأربعاء من برشلونة الإسبانى بنتيجة 36 / 32 فى إطار ربع نهائى مونديال الأندية.

وتضم قائمة الزمالك المشاركة في البطولة كلا من: كريم هنداوي ومحمود خليل فلفل وهشام السبكي وعمر الوكيل بكار ومصطفى بشير ومازن رضا وأحمد مؤمن دودو ويحيى الدرع وعلي هشام وحسن قداح ومحمد علاء لوكا ومحمد بسيوني مودي وسيف الدرع وأكرم يسري وحازم ممدوح وأحمد الأحمر وأحمد حسام ومحمد رمضان هتلر ووسام نوار وخالد وليد.

‎ويقود الفريق الإسباني أوليفر روي مديرا فنيا وحمادة الروبي مدربا وحمادة عبد الباري مديرا إداريا و ماريو مدربا للأحمال وعمرو علي رئيسا للجهاز الطبي وماركو أخصائي العلاج الطبيعي ومصطفى السني مدلكا.

وتأهل الزمالك إلى كأس العالم للأندية بالفوز على الأهلى فى السوبر الأفريقي بنتيجة 28 / 27 على صالة حسن مصطفى.