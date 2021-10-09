شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 9 / 10 / 2012 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 9 / 10 / 2012، العديد من الأحداث، أبرزها: الزمالك يخضع لمسحة طبية استعدادًا لرحلة كينيا، وجالاتا سراى التركى يُخطط لشراء أفشة وديانج من الأهلي فى الشتاء.

جالاتا سراى التركى يُخطط لشراء أفشة وديانج من الأهلي فى الشتاء

إعارة حمدي النقاز من الزمالك إلى أهلي جدة.. رسميًا

استمرار مفاوضات الإسماعيلى والزمالك لحسم ضم محمود شبانة فى يناير

مسحة كورونا للمنتخب عقب الوصول لفندق الإقامة بليبيا

الزمالك يهزم الوحدة السعودى 42/22 ويحصد المركز الخامس بمونديال الأندية لليد

الأهلي يقرر فتح باب الترشح للانتخابات 16 أكتوبر الجارى

الزمالك يخضع لمسحة طبية استعدادًا لرحلة كينيا