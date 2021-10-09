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حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 9 / 10 / 2012

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القاهرة - سامية سيد - شهد حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 9 / 10 / 2012، العديد من الأحداث، أبرزها: الزمالك يخضع لمسحة طبية استعدادًا لرحلة كينيا، وجالاتا سراى التركى يُخطط لشراء أفشة وديانج من الأهلي فى الشتاء.

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