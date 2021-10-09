تومسون: الأهلي توج بلقب البطولة العربية للسلة عن جدارة

القاهرة - سامية سيد - قال الأمريكي مايكل تومسون، لاعب الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي، إنه سعيد للغاية بتتويجه مع الفريق بلقب البطولة العربية للأندية، بعد الفوز على فريق الكويت الكويتي في المباراة النهائية.

وأضاف تومسون أن «رجال سلة الأهلي» خاض مواجهات قوية وصعبة في مختلف الأدوار وصولًا إلى النهائي، وحقق اللقب عن جدارة واستحقاق، بعد أن تخطى عقبة منافسين في غاية القوة.

وأشار إلى أن فريق «رجال سلة الأهلي» حصل على دفعة كبيرة بالفوز ببطولتين في بداية الموسم، وهو ما يمكن البناء عليه في الفترة المقبلة لحصد المزيد من البطولات.

وكان «رجال سلة الأهلي» قد نجح في الفوز بلقب البطولة العربية، بعد أن حقق الفوز في جميع مبارياته التي خاضها بالبطولة وصولًا إلى المباراة النهائية.

وتضم قائمة «رجال سلة الأهلي» في البطولة العربية كلا من: مايكل تومسون ومايكل فاكوادي وإيهاب أمين وعمر عزب ومحمد أبو النصر وسيف سمير وأحمد مهيب وعمرو زهران وعمرو الجندي وأحمد حمدي وعمر طارق وعبد الله ناصر.



وشارك في البطولة العربية 18 فريقًا هي أندية: الاتحاد السكندري والأهلي من مصر، والشارقة والبطائح من الإمارات، والكويت واليرموك من الكويت، والميناء وشعب حضرموت من اليمن، والغرافة والوكرة من قطر، واليوناني من السودان، والزهراء الرياضي من تونس، والمنامة البحريني، وبيروت اللبناني، والفتح السعودي، واتحاد الفتح المغربي، ووداد بوفاريك وبليدة من الجزائر.