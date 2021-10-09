شكرا لقرائتكم خبر عن أوجستى بعد التتويج بالبطولة العربية للسلة: أرغب في بقاء طومسون بالأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الإسبانى أوجستى بوش، مدرب فريق السلة بالنادى الأهلى، عن سعادته الكبيرة بعد الفوز على الكويت الكويتي بنتيجة 78 / 66 فى المباراة التى جمعت الفريقين بنهائي البطولة العربية التى استضافها الاتحاد السكندري، ليتوج الأحمر باللقب لأول مرة في تاريخه.

وقال أوجستى، في تصريحات لقناة أون تايم سبورت 3: النظام الخاص بنا قائم على التدريب يوميا لتحسين مستوانا، واللاعبون يثقون في بعضهم وهذا سر التتويج بالبطولات، الدفاع أمر أساسي وأثق في اللاعبين وأسلوب الدفاع أمر أساسي وهو الطريق للبطولات.

وأضاف: أهديت جماهير الأهلى هذا اللقب لأول مرة، ومن دواعى سرورى العمل في الأهلى، وأهدى الجماهير هذا اللقب، خاصة أنهم كانوا متعطشين لذلك اللقب.

وتابع: "أخبرت مايكل طومسون برغبتي في استمراره مع الأهلي خلال منافسات الموسم الحالي فهو لاعب ممتاز، وأدى أداء جيدا بالبطولة".

وتُوج الأهلى بلقب البطولة العربية لأول مرة في تاريخه، ليكون ثانى لقب للفريق خلال الموسم، حيث تُوج ببطولة القاهرة للمناطق خلال الشهر الماضي.

وجاءت فترات المباراة كالتالى:

20/23 للكويت الكويتى

33/36 للكويت الكويتي

49/63 للأهلى

78 / 66 للأهلى

وكان آخر نهائي لفريق سلة الأهلي في البطولة العربية للسلة عام 2000 أمام نظيره الجزيرة وخسر الأحمر، ليصل لنهائي البطولة بعد غياب 21عاما، ويتوج باللقب للمرة الأولى في تاريخه.

وسبق للأهلي الصعود لنهائي البطولة العربية لكرة السلة 3 مرات من قبل أعوام 1991 و1999 و2000.