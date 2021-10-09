شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يخوض معسكرا مغلقا بالقاهرة استعدادا لانطلاق الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق غزل المحلة بقيادة محمد عودة معسكر مغلق لمدة 8 أيام في القاهرة، ضمن الاستعدادات لبطولة الدورى المصرى الممتاز، والذى سينطلق يوم الخامس والعشرين من الشهر الجارى.

ويسعى محمد عودة من خوض بعض اللقاءات الودية القوية خلال فترة المعسكر عقب الانتهاء من ملف التعاقدات وغلق باب القيد، حيث تمكن من إبرام 16 صفقة جديدة للفريق المحلاوى، وذلك للاستقرار على التشكيل الأساسى للفريق.

وتمكن فريق غزل المحلة من التعاقد مع 16 صفقة خلال فترة الانتقالات الصيفية والتى ضمت كلا من:

1 /إبراهيما كونيه قادما من الجيش موسمين

2/ معاذ الحناوي قادم من الإنتاج الحربي موسمين

️3 / حميد ماو قادم من الإنتاج الحربي موسمين

4/ محمود جمال الحضري قادم من بني سويف 3مواسم

5 / مصطفى العش قادم من شباب كوم حماده "5مواسم

6 / أحمد السيد قادم من الأهلي 99 "اعارة" موسم

7/ وليد مصطفى قادم من الأهلي 99 "اعارة" موسم

️8 / خالد سامي قادم من حرس الحدود موسمين

9/ أمير إسماعيل قادم من بيلا 5 مواسم

10/ إبراهيم صلاح قادما من المقاولون موسمين

11/ مالك توريه قادما من وفاق سطيف الجزائري موسمين

12/ فوافي قادما من المقاصة موسمين

13/ السيد الشبراوي قادما من الإنتاج موسمين

14/ محمد بازوكا قادما من الإنتاج موسمين

15/ إيهاب سمير قادما من إنبي

16/ أحمد عفيفي قدما من الجيش

17) أحمد غنيم مهاجم فريق سيراميكا