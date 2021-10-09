شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو الحلوانى لـ"الخليج 365": أفشة وشريف اتظلموا وفضلت سيراميكا لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عمرو الحلوانى لاعب سيراميكا الجديد أنه تلقى العديد من العروض خلال فترة الانتقالات الصيفية ولكن في النهاية استقر على سيراميكا لإيمانه بالمشروع الذى تقدمه إدارة النادى وإعجابه بقدرات هيثم شعبان المدير الفني.

أكد الحلوانى في تصريحات خاصة أن إدارة سيراميكا تعاملت معه باحترافية ولذلك لم يتردد لحظة في الانضمام للفريق لافتا إلى أنه سعيد باللعب وسط مجموعة من اللاعبين المميزين متمنيا تقديم شيء مميز في الموسم القادم.

وعلق الحلوانى على عدم انضمامه للمنتخب الوطنى رغم الأداء المميز الذى ظهر عليه اللاعب في الموسم المنقضى قائلا:" لست حزينا وكيروش مدرب جيد ولن ينظر إلا إلى الأداء في الملعب وأتوقع أن تكون لى فرصة معه في الفترة القادمة".

وتحدث الحلوانى عن استبعاد محمد شريف ومحمد مجدى أفشة نجما الأهلى من قائمة المنتخب لمباراتى ليبيا قائلا:" تعرضا للظلم خصوصا أنهما من أفضل اللاعبين في مراكزهم ولكن في النهاية وجهة نظر الجهاز الفني تحترم".

من ناحية أخري علم ”الخليج 365” أن صفقة انضمام عمرو الحلوانى ظهير أيسر أسوان السابق إلى نادى سيراميكا، كلفت خزينة النادي مليون جنيه فقط، على أن يتم دفعهم على دفعتين من سيراميكا لزهرة الجنوب الذي يلعب هذا الموسم في القسم الثاني،ونجح الحلوانى في إقناع مسئولي أسوان بقبول عرض سيراميكا لرحيله مقابل مليون جنيه يتم دفعهم على قسطين، بعدما تنازل اللاعب عن كافة مستحقاته المتأخرة لاتمام الصفقة.

وأعلنت إدارة سيراميكا التعاقد مع عمرو الحلواني، الجناح الأيسر قادمًا من نادي أسوان، لمدة موسمين بداية من الانتقالات الصيفية الحالية،وحصلت إدارة سيراميكا على توقيع لاعب أسوان، بعدما اجتاز الكشف الطبي بنجاح، على أن ينتظم في التدريبات الجماعية مع الفريق مباشرة.

يذكر أن إدارة نادي سيراميكا أبرمت عدة صفقات في الانتقالات الصيفية، استعدادًا للموسم الجديد، أسفرت عن ضم المهاجم باسم مرسي، قادمًا من نادي مصر للمقاصة، والمدافع محمود البدري، قادمًا من نادي سموحة، والحارس محمد كوكو، قادمًا من نادي مصر للمقاصة، ولاعب الوسط التونسي بلال السعيداني قادمًا من نادي ضمك السعودي، والجناح الأيمن مصعب البطاط قائد منتخب فلسطين قادمًا من نادي شباب الظاهرية الفلسطيني، وايفانز منساه لاعب الدحيل القطري.