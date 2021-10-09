شكرا لقرائتكم خبر عن السلة يقرر زيادة اللاعبين المحترفين بالبطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الاتحاد المصرى لكرة السلة برئاسة مجدى أبو فريخة زيادة عدد اللاعبين المحترفين فى الفرق المشاركة بالبطولات العربية ليصبحوا ثلاثة لاعبين أجانب منهم 2 داخل الملعب بعدما حدث للاتحاد السكندرى من فقد لاعب أجنبى بالبطولة للإصابة.

ومن جانبه قال مجدى أبو فريخة فى تصريحات صحفية أن البطولة العربية سيكون لها مردود فنى على المستوى المحلى من أثر إيجابى فى القادم على ناديى الاتحاد السكندرى والأهلى سواء كان ذلك على مستوى البطولات المحلية أو من لاعبى المنتخب الدوليين بهما .

وواصل : ما حدث من احتلال الاتحاد السكندرى للمركز الرابع بالبطولة لن يقل من كم الإنجازات التى حققها الفريق محليا وعربيا فى السنوات الماضية وما حدث يؤكد قوة البطولة وتقارب مستويات الأندية المشاركة بها .

وأضاف ان منتخب مصر له كل الحظوظ القوية فى التتويج ببطولة الأمم العربية لكرة السلة بالإمارات يناير القادم 2022 حتى مع وجود لاعبين أجانب مجنسين ببعض المنتخبات العربية .