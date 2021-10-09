شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على جميع الراحلين من الأهلى فى ميركاتو صيف 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد ميركاتو الصيف الجارى الذى تم إغلاق باب القيد فيه مساء يوم 7 أكتوبر الجارى حركة انتقالات واسعة برحيل أكثر من لاعب من داخل النادى الاهلى لأندية محلية .

ونرصد فى السطور التالية، اللاعبين الذين رحلوا من الأهلى فى ميركاتو صيف 2021 سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائى.

نادى فيوتشر أكثر الأندية التى ضمّت لاعبين من الأهلى، فقد انتقل له، كل من: محمد عبد المنعم (إعارة موسماً) وسعد سمير (إعارة موسمين ) وفارس طارق (إعارة موسم) والعربى بدر (إعارة موسم) وكريم نيدفيد ( إعارة موسم) وناصر ماهر (بيع نهائي) ومصطفى البدرى (إعارة موسم) ومروان محسن ( انتقال حر) .

فيما ضم نادى سموحة من الأهلى، كلاً من : محمد شكري( إعارة موسم) وأحمد بيكهام ( إعارة موسم) وفهد جمعة (إعارة موسمين ).

وضم نادى غزل المحلة من الأهلى، وليد مصطفى ( إعارة موسم) وأحمد السيد (إعارة موسم) كما رحل شادى رضوان لنادى البنك الأهلى على سبيل الإعارة لمدة موسم.