شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلى اليوم السبت 9 / 10 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار النادى الأهلى اليوم السبت 9 / 10 / 2021 العديد من الأحداث المهمة، أبرزها: الأهلي يقرر فتح باب الترشح للانتخابات 16 أكتوبر الجارى، والأهلي يهزم الكويت 78 / 66 ويتوج بالبطولة العربية للسلة لأول مرة في تاريخه.

الأهلي يقرر فتح باب الترشح للانتخابات 16 أكتوبر الجارى

قرر النادي الأهلي فتح باب الترشح للانتخابات المقبلة يوم 16 أكتوبر الجاري، وجاء قرار الأهلي عقب اجتماع مجلس الإدارة الذي عقد ظهر اليوم السبت بمقر الجزيرة.

تفاصيل جلسة سيد عبد الحفيظ مع عمار حمدى فى الأهلى

طلب سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى، من عمار حمدى لاعب الفريق التركيز فى الملعب فقط وعدم الإنشغال بأية أمور أخرى، موضحا له أن الجهاز الفني سيدفع به فى المباريات فى التوقيت المناسب وفقا لوجه نظر الجهاز الفنى.

جالاتا سراى التركى يُخطط لشراء أفشة وديانج من الأهلي فى الشتاء

علم الخليج 365، أن المالي اليو ديانج لاعب وسط الأهلي لازال ضمن اللاعبين المطلوبين في نادي جالاتا سراي التركي لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، على الرغم من فشل مفاوضات انتقاله للنادي التركي خلال فترة الانتقالات المنتهية للاختلاف حول المقابل المادي بين الناديين.

الأهلي يعلن ترتيبات الانتخابات وفتح باب الترشّح

أعلن مجلس إدارة الأهلي في اجتماعه ظهر اليوم السبت، انعقاد الجمعية العمومية يومي 25 و26 نوفمبر المقبل بمقر النادي بالجزيرة؛ لمناقشة جدول الأعمال ومن بينها إجراء الانتخابات لاختيار مجلس إدارة جديد يتولى مقاليد الأمور لمدة 4 سنوات قادمة، على أن يتم إخطار الجهة الإدارية غدًا الأحد الموافق 10 أكتوبر بموعد الانتخابات، وذلك وفقًا للائحة وزارة الشباب والرياضة.

الأهلي يهزم الكويت 78 / 66 ويتوج بالبطولة العربية للسلة لأول مرة في تاريخه

تغلب فريق كرة سلة النادي الأهلي على نظيره الكويت الكويتي بنتيجة 78 / 66 فى المباراة التى جمعت الفريقين بنهائي البطولة العربية التى يستضيفها الاتحاد السكندري.

أصبح النادي الأهلي مضطراً لدفع 2.5 مليون جنيه إضافية لنادي سموحة بعد غلق باب القيد رسمياً، وذلك ضمن صفقة شراء حسام حسن مهاجم الفريق السكندري، وعلم الخليج 365 أن إدارة الأهلي اتفقت مع نظيرتها في سموحة على دفع 17 ونصف مليون جنيه كاش، على أن يتم استعارة 3 لاعبين بقيمة 2.5 مليون جنيه لكل منهم، وفي حال إعارة عدد أقل يتم دفع قيمته بشكل مادي.

600 ألف جنيه قيمة إعارة ديفندر الأهلي لفيوتشر لمدة موسم

علم ”الخليج 365”، أن قيمة إعارة عربي بدر ديفندر النادي الأهلي لنادي فيوتشر لمدة موسم جاءت مقابل 600 الف جنيه بعد موافقة الإدارة الحمراء على تسويق اللاعب ضمن خطة النادي لإعارة اللاعبين المميزين لاكسابهم مزيد من الخبرات قبل العودة من جديد للفريق الأحمر.