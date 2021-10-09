شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الزمالك: حالة سيسيه مطمئنة ويخضع لمزيد من الفحوص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك أنه حرص على فحص الإيفوارى رزاق سيسيه مهاجم الفريق فور وصوله للنادى عقب عودته إلى القاهرة اليوم.

وأوضح رئيس الجهاز الطبى للفريق فى تصريحات خاصة للموقع الرسمى لنادى الزمالك أن حالة سيسيه مطمئنة، وسيخضع لمزيد من الفحوص الطبية خلال الفترة المقبلة للاطمئنان على جاهزيته قبل المشاركة فى التدريبات الجماعية.

وكان سيسيه قد عقد جلسة اليوم مع الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق على هامش التدريبات اطمأن خلالها المدير الفنى على اللاعب، وخاض سيسيه تدريبات تأهيلية فى صالة الجيمانيزيوم بالنادى.

ويستعد الزمالك للقاء توسكر الكينى فى ذهاب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال إفريقيا والمقرر لها يوم السبت المقبل فى كينيا.