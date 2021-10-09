شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب أمين لاعب الأهلى: أوجستى طور أداءنا الدفاعى وأعد الجماهير بمزيد من البطولات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب إيهاب أمين، لاعب فريق السلة بالنادى الأهلى، عن سعادته الكبيرة بعد تتويج فريقه بالبطولة العربية عقب فوزه على فريق الكويت الكويتى، وقال أمين في تصريحات لقناة أون تايم سبورت 3: مستوانا تحسن دفاعياً بعد تولى أوجستى مسئولية الفريق، وتنفيذ الخطط التى وضعها ساعدنا على الفوز بالبطولة، وأهنئ جماهير الأهلى وأتمنى أن تكون البطولة العربية بداية لموسم ملئ بالبطولات ونعدهم بحصد مزيدا من الألقاب.

وتغلب فريق كرة سلة النادي الأهلي على نظيره الكويت الكويتي بنتيجة 78 / 66 فى المباراة التى جمعت الفريقين بنهائي البطولة العربية التى يستضيفها الاتحاد السكندري.

وتُوج الأهلى بلقب البطولة العربية لأول مرة في تاريخه، ليكون ثانى لقب للفريق خلال الموسم، حيث تُوج ببطولة القاهرة للمناطق خلال الشهر الماضي.

وجاءت فترات المباراة كالتالى:

20 / 23 للكويت الكويتى

33 / 36 للكويت الكويتي

49 / 63 للأهلى

78 / 66 للأهلى

وكان آخر نهائي لفريق سلة الأهلي في البطولة العربية للسلة عام 2000 أمام نظيره الجزيرة وخسر الأحمر، ليصل لنهائي البطولة بعد غياب 21عاما، ويتوج باللقب للمرة الأولى في تاريخه.

وسبق للأهلي الصعود لنهائي البطولة العربية لكرة السلة 3 مرات من قبل أعوام 1991 و1999 و2000.