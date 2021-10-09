شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواجه توسكر الكينى 22 أكتوبر ببرج العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور منتصر الرملاوى المدير الإدارى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك أنه تقرر إقامة مباراة توسكر الكينى فى إياب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال إفريقيا يوم 22 أكتوبر الجارى بإستاد الجيش ببرج العرب.

وأشار المدير الإدارى فى تصريحات خاصة للموقع الرسمى لنادى الزمالك إلى أنه تم إخطار الاتحاد الإفريقى لكرة القدم بموعد وملعب المباراة.

جدير بالذكر أن الزمالك سيخوض لقاء الذهاب أمام توسكر الكينى يوم السبت المقبل بكينيا فى ذهاب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال إفريقيا.

وتطير بعثة الفريق إلى كينيا على ثلاث مراحل وسيسافر وفد غدا الأحد الموافق 10 أكتوبر يضم الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبى وإبراهيم زارع إدارى الفريق والشيف الخاص بالفريق، على أن يسافر باقى أفراد البعثة يوم الاثنين المقبل، على أن يسافر الوفد الثالث يوم 13 أكتوبر ويضم اللاعبين الدوليين فى منتخب مصر والمغربى أشرف بن شرقى والتونسيين سيف الدين الجزيرى وحمزة المثلوثى بعد عودتهم من المنتخبات برفقة أحمد إبراهيم مدير شئون اللاعبين.