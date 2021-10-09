شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستحوذ على 3 جوائز فردية بالبطولة العربية للسلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسلم لاعبو سلة الأهلي جوائز الأفضل فى مختلف المراكز خلال مراسم تتويجهم، بعد ختام المنافسات والتى توج بلقبها النادي الأهلي بعد التغلب على الكويت الكويتي بنهائي البطولة بنتيجة 66/78

واستحوذ لاعبو الاهلى على 3 جوائز فى مراسم الأفضل، حيث نجح إيهاب أمين لاعب النادى الأهلى فى التتويج بأكثر من جائزة خلال مراسم تسليم الجوائز، حيث توج بجائزة أحسن لاعب بالبطولة وجاهزة أحسن جناح، بالإضافة إلى أحمد أبو العلا فتُوّج بجائزة أفضل لاعب ارتكاز ايضا.

وفيما يخص باقى الجوائز فتوج جوهر الجوادى لاعب الزهراء التونسى، بجائزة أفضل جناح، وعلى عبد الرحمن لاعب الكويت الكويتي أفضل لاعب ارتكاز، وهداف الرميات الثلاثية توج بها اليكسندر لاعب الكويت الكويتي، وهداف البطولة نالها زياد شرنوفى لاعب الزهراء التونسى.