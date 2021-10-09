شكرا لقرائتكم خبر عن ميار شريف تواجه بطلة البرازيل فى إنديان ويلز بعد انسحاب منافستها الأرجنتينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد البطلة المصرية ميار شريف، المصنفة رقم 72 عالميا لسيدات التنس، لخوض دور الـ64 ببطولة إنديان ويلز (WTA1000) للسيدات، أمام لاعبة جديدة، وذلك بعد انسحاب منافستها الأرجنتينية نادية بودوروسكا المصنفة رقم 36 عالمياً من منافسات الدور التمهيدى الثانى. ومن المقرر أن تواجه ميار شريف منافستها اللاعبة البرازيلية بياتريز مايا حداد المصنفة 116 في دور الـ 64 في الجدول الرئيسي، غدا الأحد في تمام الساعة 4:15 صباحاً بتوقيت القاهرة

جدير بالذكر بأن اللاعبه البرازيلية قد خسرت في آخر دور من الأدوار التمهيدية، لكنها صعدت إلى الدور الرئيسي عن طريق بطاقة الخاسر المحظوظ (lucky loser) بدلاً من اللاعبة نادية بودوروسكا.

وفازت البطلة المصرية ميار شريف على دانكا كوفينيتش لاعبة مونتينيغرو المصنفة 87 عالميا، في أول مباراة بالدور الرئيسي "دور128" لبطولة إنديان ويلز (WTA1000) للتنس، وذلك بمجموعتين نظيفتين جاءت نتيجتهما كالتالى: 6/1 6/3.

وتقدمت ميار شريف، لاعبة التنس، إلى المركز الـ72 فى التصنيف العالمي للتنس، برصيد 1014 نقطة، حيث استطاعت ميار شريف أن تتقدم 24 مركزًا في التصنيف، بعدما حققت لقب بطولة ألمانيا الدولية بعد الفوز في المباراة النهائية على اللاعبة الإيطالية مارتينا تريفيزان بنتيجة مجموعتين “2/6- 3/6”.