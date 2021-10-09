شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامي يخصص برنامجا تأهيليا لمروان حمدى في سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خصص أحمد سامى، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، برنامجا بدنيا لتجهيز مروان حمدى، مهاجم الفريق الوافد من الزمالك على سبيل الإعارة لمدة سنة، من أجل تجهيزه لمباريات الدورى خاصة أنه من اللاعبين أصحاب القدرات الخاصة، ويعول عليه "الموج الأرزق" الكثير فى قيادة هجوم الفريق وتعويض رحيل حسام حسن المنتقل إلى الأهلى.

ويواصل الفريق تدريباته اليومية على ملعب النادى استعدادا لمواجهة الإسماعيلى الودية القادمة والتى ستقام يوم 11 أكتوبر الجارى ضمن خطة الإعداد للموسم الجديد، واستقر المدير الفنى على تجربة أكثر من لاعب فى مراكز جديدة خلال المواجهات القادمة، خاصة أنه سيختتم فترة الإعداد بمواجهة قوية مع طلائع الجيش والتى ستقام يوم 13 أكتوبر فى الإسكندرية أيضا.

وفاز على نظيره فريق المصرى البورسعيدى بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس على ملعب استاد الإسكندرية، في إطار استعدادات الفريقين لمسابقة الدوري الممتاز.