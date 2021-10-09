شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة المصرية والاتحاد الليبي في استقبال بعثة منتخب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت بعثة المنتخب الوطنى بسلامة الله مدينة بنغازى اليوم، وذلك للقاء المنتخب الليبى مساء بعد غد الاثنين ضمن الجولة الرابعة لتصفيات المجموعة الأفريقية السادسة لكأس العالم .

كان فى استقبال البعثة فى مطار بنغازى الدولى أحمد الهمشرى قنصل مصر فى بنغازى وفريق عمل القنصلية المصرية ووفد من الاتحاد الليبى لكرة القدم بقيادة عادل لوجلى عضو مجلس ادارة الاتحاد الليبى وعبد الناصر الصادق سكرتير عام الاتحاد، فيما استغرقت إجراءات الوصول دقائق معدودة توجه بعدها الفريق إلى مقر الإقامة .

وكان المنتخب الوطنى قد فاز أمس على نظيره الليبى 1-0 ضمن الجولة الثالثة لتصفيات المجموعة، وتصدر قمتها.

وتضم بعثة المنتخب الوطنى جميع أعضاء الجهاز الفنى بقيادة كارلوس كيروش وقائمة اللاعبين الـ24 المختارين للمباراتين.

وشهد صباح اليوم قيام لاعبى المنتخب الوطنى بعملية استشفاء بإحدى القاعات الرياضية المتخصصة بمقر إقامة الفريق عبر تقسيمهم إلى مجموعتين، فيما أدى بدلاء مبارة الأمس تدريبًا على ملعب المباراة بعد نهايتها.

ومن المقرر أن يؤدى الفريق تدريبا وحيدا غدا بمدينة بنغازى على ملعب المباراة المقبلة.