شكرا لقرائتكم خبر عن بواتينج يستعرض فقرة ألعاب بهلوانية في مران الاتحاد السكندرى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض المهاجم الغانى بنجامين بواتنج، المنضم لصفوف الاتحاد السكندرى قادمًا من نادى إلمينا شاركس الغانى، مهاراته فى الألعاب البهلوانية فى مران الاتحاد السكندرى ما جعله يخطف أنظار زملائه والجهاز الفنى بعدما تمكن من القفز فى الهواء بشكل أكروباتى مثير.

بواتينج



بواتينج



بواتينج



بواتينج

وأنهى مسئولو الاتحاد السكندرى تسجيل القائمة الثانية بمقر الاتحاد المصرى لكرة القدم، وتقدم إيهاب جابر مدير شئون اللاعبين بجميع عقود اللاعبين لتسجيل القوائم، حيث تم الاتفاق على تسجيل 27 لاعبا فى نهايه التسجيل والمقرر لها اليوم الثانية عشرة مساء، وتم تسجيل 4 لاعبين مواليد 99، وكان الاتحاد قد تم استبدال مكانين بالقائمة الأولى وهم محمود رزق ومحمود شعبان وستبقى 3 أماكن للاتحاد فى يناير المقبل.

كما تم تسجيل الثنائى كريم يحيى ومحمد عطوة فى قائمة الانتظار ولا يحق لهم الانتقال إلى ناد إلا فى مرحلة قيد جديدة يناير المقبل.

ونجح الاتحاد السكندري في ضم صفقات قوية هي المدافع محمد عبد السلام على سبيل الإعارة من الزمالك بنية البيع النهائي، وأحمد يحيى حارس مرمى الإنتاج الحربي في صفقة بيع نهائي، ولاعب الوسط سعيدو سيمبوري من صفوف المصري البورسعيدي، ونادر رمضان من صفوف الإسماعيلي، ومصطفى رمضان "عفروتو" لاعب فريق الحمام الناشط في دوري القسم الثاني، والمهاجم الغاني مورو ساليفو في صفقة بيع نهائي، ومحمد مجدى، مدافع نادى البنك الأهلي السابق، والمهاجم الغانى بنجامين بواتنج، قادمًا من نادى إلمينا شاركس الغاني، والمهاجم الدولي الأنجولي كريستوفاو باسينسيا مابولولو قادماً من نادى أول أغسطس الأنجولي، وأحمد عادل "ميسي" لاعب المقاصة السابق، ومحمد عبد المنصف حارس مرمى فريق دجلة السابق، وأحمد على مهاجم البنك الأهلى.