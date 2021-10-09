طبيب الزمالك: حالة سيسيه مطمئنة.. ويخضع لمزيد من الفحوصات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رامي بشاي:

قال محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بفريق الكرة بنادي الزمالك، إنه قام بفحص الإيفواري رزاق سيسيه لاعب الفريق الأبيض، فور وصوله للنادي عقب عودته للقاهرة اليوم السبت.

وأوضح رئيس الجهاز الطبي في تصريحات للموقع الرسمي للزمالك، أن حالة سيسيه مطمئنة، وسيخضع لمزيد من الفحوصات الطبية في الفترة المقبل للاطمئنان على جاهزيته قبل المشاركة في التدريبات الجماعية.

وكان الإيفواري عقد جلسة اليوم مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، على هامش التدريبات، حيث حرص المدرب على الاطمئنان بلاعبه.

واستعاد الزمالك خدمات سيسيه من جديد عقب عودته من الإعارة حيث لعب لفريق الاتحاد السكندري في الموسم الماضي.

جدير بالذكر أن الزمالك يستعد للقاء توسكر الكيني، في ذهاب دور الـ32 من مسابقة دوري أبطال أفريقيا والمقرر لها السبت المقبل في كينيا.