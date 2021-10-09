رسميًا.. الزمالك يواجه توسكر الكيني 22 أكتوبر ببرج العرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

تقرر إقامة مباراة الزمالك وتوسكر الكيني في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا يوم 22 أكتوبر الجاري بإستاد الجيش ببرج العرب.

وأكد منتصر الرملاوي المدير الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أنه تم إخطار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم"كاف" بموعد وملعب المباراة.

وسيخوض الزمالك لقاء الذهاب أمام توسكر الكيني يوم السبت المقبل بكينيا في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن تطير بعثة الفريق إلى كينيا على ثلاث مراحل وسيسافر وفد غدا الأحد الموافق 10 أكتوبر يضم الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي وإبراهيم زارع إداري الفريق والشيف الخاص بالفريق، على أن يسافر باقي أفراد البعثة يوم الاثنين المقبل، على أن يسافر الوفد الثالث يوم 13 أكتوبر ويضم اللاعبين الدوليين في منتخب مصر والمغربي أشرف بن شرقي والتونسيين سيف الدين الجزيري وحمزة المثلوثي بعد عودتهم من المنتخبات برفقة أحمد إبراهيم مدير شئون اللاعبين.