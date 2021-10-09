رسميا.. أهلي جدة يعلن ضم حمدي النقاز مجانا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن نادي أهلي جدة السعودي تعاقده مع التونسي حمدي النقاز لاعب الزمالك في صفقة مجانية.

وقال أهلي جدة في بيان رسمي إن إدارة النادي أنهت إجراءات التعاقد مع الظهير الأيمن حمدي النقاز لتدعيم صفوف الفريق.

وأضاف النادي أن صاحب الـ28 عاما وقع عقود انتقاله إلى أهلي جدة لمدة موسم واحد حتى نهاية الموسم الحالي في صفقة انتقال حر.

وكشفت تقارير صحفية سعودية أن النقاز سيُسجل في صفوف أهلي جدة بديلا عن الصربي فيجسا.

وكان الزمالك أعلن في سبتمبر الماضي استعادة خدمات النقاز بعدما لعب مؤخراً بصفوف الترجي التونسي.

وغادر النقاز صفوف الزمالك في ديسمبر 2019 بسبب خلاف مالي وقام بتقديم شكوى ضد النادي الأبيض في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وصدر حكم لصالحه بمبلغ مليون و 250 ألف دولار قبل أن تُغلق القضية.

يُذكر أن النقاز وقع على عقد مع الزمالك مدته 3 مواسم، قبل أن يتم إيقاف ناديه عن القيد.