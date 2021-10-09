منتخب مصر يصل لبنغازي لمواجهة ليبيا في تصفيات المونديال

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

وصلت بعثة المنتخب المصري لكرة القدم، مساء اليوم السبت، إلى مدينة بنغازي استعدادًا لمواجهة المنتخب الليبي يوم الإثنين المقبل.

وتأتي هذه المباراة في إطار منافسات الجولة الرابعة بالمجموعة السادسة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

وتوجه بعثة المنتخب المصري إلى مقر الإقامة من أجل الراحة قبل خوض تدريب وحيد استعدادًا لمباراة ليبيا والمقرر لها مساء الإثنين في تمام التاسعة.

وكان المنتخب المصري صعد لقمة المجموعة بالفوز على ليبيا بهدف دون رد جاء عن طريق المحترف الشاب عمر مرموش.

ويحتل المنتخب المصري الصدارة بسبع نقاط، ثم منتخب ليبيا بست نقاط، ويتواجد المنتخب الأنجولي في الترتيب الثالث برصيد ثلاث نقاط، وأخيرًا الجابون برصيد نقطة.