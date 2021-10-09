بيراميدز يهزم أهلي بني غازي وديًا استعدادا لمواجهة عزام بالكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

حقق فريق بيراميدز الفوز على نظيره أهلي بني غازي الليبي، مساء اليوم السبت، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد في اللقاء الذي جرى بينهما على ملعب الدفاع الجوي الفرعي.

وخاض بيراميدز اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مهدي سليمان

خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - أحمد أيمن منصور - أحمد توفيق

خط الوسط: إسلام عيسى - إبراهيم حسن - عمر جابر - هشام محمد

خط الهجوم: محمود وادي - دودو الجباس

وأحرز الهدف الأول لبيراميدز في الشوط الأول هشام محمد من ركلة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء، وتعادل أهلي بني غازي في الشوط الثاني عن طريق فاضل سلامة.

وتمكن عمر جابر من تسجيل هدف الفوز لبيراميدز في الشوط الثاني من ركلة جزاء.

ويستعد بيراميدز للسفر يوم ١٣ أكتوبر الجاري إلى تنزانيا لمواجهة فريق عزام يوم ١٦ من ذات الشهر في ذهاب دور الـ٣٢ للكونفدرالية بالعاصمة دار السلام، على أن تقام مباراة الإياب بملعب الدفاع الجوي يوم ٢٣ أكتوبر الجاري.