غانا تتجاوز زيمبابوي في تصفيات كأس العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

فازت غانا على ضيفتها زيمبابوي 3 /1 في كيب كوست ضمن منافسات المجموعة السابعة من التصفيات الافريقية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

تقدم محمد قدوس بهدف لغانا في الدقيقة الخامسة ثم تعادل كنوليدج موسونا لزيمبابوي من ضربة جزاء في الدقيقة 49.

وأحرز توماس تييي بارتي الهدف الثاني لغانا في الدقيقة 66 وتكفل أندريه أيو بالهدف الثالث في الدقيقة 87.

وفي المباراة الأخرى بالمجموعة ذاتها فاز منتخب جنوب إفريقيا على مضيفه الإثيوبي 3 /1.

وعزز منتخب جنوب إفريقيا صدارته للمجموعة السابعة رافعا رصيده إلى سبع نقاط بفارق نقطة واحدة عن غانا صاحبة المركز الثاني.

وتوقف رصيد إثيوبيا عند ثلاث نقاط في المركز الثالث وتتذيل زيمبابوي الترتيب بنقطة واحدة.

ترتيب المجموعة السابعة

جنوب إفريقيا - 7 نقاط

غانا - 6 نقاط

إثيوبيا - 3 نقاط

زيمبابوي - نقطة واحدة