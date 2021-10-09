طيبب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة محمود وحيد وصلاح محسن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

كشف أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي للأهلي، أن إصابة محمود وحيد لاعب لاعب الفريق الذي تعرض لها في تدريبا أمس الجمعة، ستبعده عن التدريبات لعدة أيام.

وقال أبو عبلة، إن محمود وحيد الظهير الأيسر للفريق يعاني من الإصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة.

وأضاف أن محمود وحيد أجرى أشعة للاطمئنان على إصابته، وسيبدأ في تنفيذ برنامج العلاج الطبيعي من أجل التعافي منها.

وأوضح أبو عبلة أن اللاعب يسير بشكل جيد جدا في برنامجه التأهيلي، ويحتاج إلى فترة زمنية تمتد إلى 5 أيام لإعلان جاهزيته للعودة بشكل تدريجي للتدريبات الجماعية.

في جانب آخر، غادر صلاح محسن، مران الفريق الجماعي بعدما تعرض لكدة خفيفة.

وتعرض صلاح محسن لكدمة خفيفة في كاحل القدم خلال إحدى الكرات المشتركة، في التقسيمة التي أجراها الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني.

وقال أبو عبلة: "اللاعب تعرض لكدمة خفيفة في كاحل القدم وفضلنا إراحته، وسيخضع لفحص طبي قبل انطلاق مران الفريق غدًا للاطمئنان على حالته"

وأكد أبو عبلة أن صلاح محسن سيكون جاهزًا بنسبة كبيرة للتواجد بشكل طبيعي في التدريبات الجماعية غدًا بعد الخضوع للفحص الطبي.