سلة الأهلي تتوج بالبطولة العربية للمرة الأولى على حساب الكويت الكويتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد علام:

توج فريق الأهلي بالبطولة العربية لكرة السلة للمرة الأولى في تاريخه بعد الفوز على الكويت الكويتي بنتيجة 78-66، في المباراة النهائية التي أقيمت بينهما مساء اليوم على صالة برج العرب بالإسكندرية.

ويعد هذا اللقب هو الأول لفريق الأهلي في تاريخ مشاركاته بالبطولة العربية، حيث سبق له التأهل للنهائي 3 مرات من قبل لكنه لم يتوج فيها باللقب، وكان أخر نهائي وصل له في 2000.

وبالرغم من سيطرة الكويت الكويتي على المباراة في الفترة الأولى وحسمها لصالحه بنتيجة 23-20، ثم تفوقه في الفترة الثانية بنتيجة 36-35.

لكن فريق الأهلي تحت قيادة الأسباني أوجوستي نجح في فرض سيطرته على الفترة الثالثة منذ بدايتها والتي قدم فيها لاعبي الفريق الأحمر أداء هجوميا ودفاعيا متميزا وحمسوها لصالحهم بنتيجة 36-49.

وواصل لاعبي الأهلي تفوقهم في الفترة الرابعة ونجحوا في إحكام قبضتهم على المباراة بصورة رائعة وسط رقابة لصيقة على محترفي الكويت الكويتي ليحسموا المباراة لصالحهم بفارق 12 نقطة.