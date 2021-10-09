تاريخ مواجهات عمان وفيتنام قبل مباراة تصفيات كأس العالم 2022

تعرف على تاريخ المواجهات المباشرة بين عمان وفيتنام قبل مباراة تصفيات كأس العالم 2022، ضمن الجولة الرابعة في المرحلة النهائية، التي ستقام على مجمع السلطان قابوس الرياضي.

يتواجد منتخب عمان وفيتنام ضمن المجموعة الثانية التي تضم منتخبات «السعودية، اليابان، استراليا، والصين»، وفاز الخناجر في أول مباراة أمام اليابان بهدفٍ دون رد، وخسر ضد السعودية بنتيجة (1-0)، واستراليا (3-1).

على الجهة المقابلة، لم يتمكن منتخب فيتنام من حصد أي نقطة في الثلاث جولات الماضية، خسر في الجولة الأولى أمام السعودية بنتيجة (3-1)، واستراليا (1-0)، والصين (3-2).

ويتصدر المنتخب الأسترالي ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط من ثلاث مباريات، وبفارق الأهداف أمام السعودية، مقابل 3 نقاط لكل من عمان واليابان والصين، في حين بقي رصيد فيتنام خاليًا من النقاط.

ولم يحفل التاريخ بالعديد من المباريات بين عمان وفيتنام، حيث التقى المنتخبان في مناسبتين كانتا بالتصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس آسيا الصين 2004.

عمان وفيتنام في تصفيات كأس آسيا 2004

أقيمت تصفيات كأس آسيا 2004 في الفترة من شهر سبتمبر 2003 وحتى نهاية شهر نوفمبر 2003، وضمت 7 مجموعات تأهل منها المتصدر ووصيفه إلى نهائيات المسابقة التي استضافتها الصين.

ووقع منتخب عمان وفيتنام ضمن المجموعة الخامسة بجانب كوريا الجنوبية ونيبال، وكان اللقاء الأول بينهما في الجولة الثالثة على مجمع السلطان قابوس الرياضي، وتمكن الخناجر من تحقيق الانتصار بسداسية نظيفة.

وكان للاعب «ناصر زايد» نصيب الأسد من سداسية عمان أمام فيتنام بإحرازه هاتريك -3 أهداف- بينما سجل «هاني الضابط» ثنائية، وبدر الميمني هدف وحيد، وأعاد هذا الانتصار الخناجر إلى طريق الصحيح في التصفيات بعدما خسر أمام كوريا الجنوبية بهدفٍ دون رد في الجولة الثانية، بعد فوزه على نيبال بنتيجة (7-0) في الجولة الأولى.

وكانت المواجهة الثانية بين عمان وفيتنام في الجولة السادسة والأخيرة، ودخلها الخناجر بمعنويات مرتفعة بعدما حققوا الانتصار على نيبال في الجولة الرابعة بسداسية نظيفة وكوريا الجنوبية في الجولة الخامسة بنتيجة (3-1).

وتمكنت سلطنة عمان من الفوز على فيتنام بثنائية جاءت في الشوط الثاني، حيث فك «هاني الضابط» الاشتباك بالهدف الأول في الدقيقة (47)، وأضاف «أحمد حديد» هدف تأكيد الانتصار في الدقيقة (80).

وأنهى المنتخب العماني التصفيات في صدارة ترتيب المجموعة برصيد 15 نقطة ليتأهل إلى كأس آسيا الصين 2004 بصحبة كوريا الجنوبية التي احتلت المركز الثاني برصيد 12 نقطة، وتواجد فيتنام في المركز الثالث بـ9 نقاط، وتذيلت نيبال الترتيب برصيد خالٍ من النقاط.