شاهد فيديو اهداف مباراة البرتغال وقطر في تصفيات كأس العالم 2022..رونالدو يواصل الابداع

شاهد فيديو اهداف مباراة البرتغال وقطر في تصفيات كأس العالم 2022، التي أقيمت ضمن مباريات الجولة السادسة في المجموعة الأولى بتصفيات أوروبا المؤهلة لمونديال قطر.

استغل نجم مانشستر يونايتد «كريستيانو رونالدو» خطأ ساذج من قلب دفاع منتخب قطر «بسام الراوي» في نهاية الشوط الأول من المباراة، ليسجل الهدف الافتتاحي بمتابعة مميزة.

ومُررت كرة عرضية جميلة داخل منطقة جزاء منتخب قطر وجدت رأس الظهير الأيمن للبرتغال ونادي مان يونايتد «ديوجو دالوت» مهدها برأسه داخل منطقة الستة ياردات نحو رونالدو لتمر بشكل غريب من أمام بسام الراوي وتصل إلى رونالدو الذي تسلم وسدد في المرمى عند الدقيقة 37.

ورفع رونالدو رصيد أهدافه الدولية مع منتخب البرتغال الأول ل112 هدفًا، ليتابع مسيرته في توسيع فارق الأهداف بينه وبين أفضل هداف في تاريخ منتخبات كرة القدم «علي دائي» صاحب 109 هدفًا.

ومع انطلاقة الشوط الثاني من المباراة، عزز المدافع جوزيه فونتي تقدم منتخب البرتغال بالهدف الثاني في الدقيقة 48، بعد متابعة مميزة لرأسية صدها الحارس سعد الشيب بردة فعل نموذجية، لكنها سقطت في منطقة الستة أمام فونتي (37 عامًا) غير المراقب ليودعها مباشرة في المرمى.

شاهد فيديو اهداف مباراة البرتغال وقطر