نتيجة مباراة اليوم بين البرتغال وقطر في تصفيات كأس العالم 2022..رونالدو يستغل خطأ ساذج

تعرف على نتيجة مباراة اليوم السبت 9 أكتوبر 2021 بين البرتغال وقطر في تصفيات كأس العالم 2022، التي أقيمت ضمن مباريات الجولة السادسة في المجموعة الأولى بتصفيات أوروبا المؤهلة لمونديال قطر.

استغل نجم مانشستر يونايتد «كريستيانو رونالدو» خطأ ساذج من قلب دفاع منتخب قطر «بسام الراوي» في نهاية الشوط الأول من المباراة، ليسجل الهدف الافتتاحي بمتابعة مميزة.

ومُررت كرة عرضية جميلة داخل منطقة جزاء منتخب قطر وجدت رأس الظهير الأيمن للبرتغال ونادي مان يونايتد «ديوجو دالوت» مهدها برأسه داخل منطقة الستة ياردات نحو رونالدو لتمر بشكل غريب من أمام بسام الراوي وتصل إلى رونالدو الذي تسلم وسدد في المرمى عند الدقيقة 37.

ورفع رونالدو رصيد أهدافه الدولية مع منتخب البرتغال الأول ل112 هدفًا، ليتابع مسيرته في توسيع فارق الأهداف بينه وبين أفضل هداف في تاريخ منتخبات كرة القدم «علي دائي».

ومع انطلاقة الشوط الثاني من المباراة، عزز المدافع جوزيه فونتي تقدم منتخب البرتغال بالهدف الثاني في الدقيقة 48، بعد متابعة مميزة لرأسية صدها الحارس سعد الشيب بردة فعل نموذجية، لكنها سقطت في منطقة الستة أمام فونتي (37 عامًا) غير المراقب ليودعها مباشرة في المرمى.

بدأت مباراة البرتغال وقطر على ملعب «استاديو ألجارفي» بمدينة فارو البرتغالية، عند الساعة 19:15 بتوقيت جرينيتش، 21:15 بتوقيت مصر، 22:15 بتوقيت السعودية.

ونقلت شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية مباراة البرتغال وقطر عبر البث المجاني في النايل سات، قناة beIN sports HD، بصوت المعلق الرياضي القطري المخضرم يوسف سيف.

كما نقل بث مباشر لقاء البرتغال وقطر على شاشة قناة سبورت TV1 البرتغالية، وقناة RTP1 البرتغالية، وقناة Futbol 1 الأوكرانية.

وانتهت المواجهة الأولى بين الفريقين بفوز البرتغال بنتيجة 1/3، وغاب نجم الفريق كريستيانو رونالدو بسبب انشغاله بالتعاقد مع مانشستر يونايتد في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الصيفية 2021.

وستشهد مباراة اليوم تواجد كريستيانو رونالدو في التشكيل الاساسي للمنتخب البرتغالي جنبًا إلى جنب آندري سيلفا وجونكالو جويديش، على الجهة الأخرى سيشارك أكرم عفيف والمعز علي في خط هجوم منتخب قطر.

ويحتل المنتخب البرتغالي المركز الأول في المجموعة A بتصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم 2022 برصيد 13 نقطة بفارق نقطة عن منتخب صربيا الثاني، وبفارق 6 نقاط عن لوكسبورج صاحبة المركز الثالث.

وتشارك قطر في هذه التصفيات بشكل شرفي، فمن المنتظر إلغاء نتائجها أمام جميع منتخبات المجموعة الأولى مع نهاية التصفيات.