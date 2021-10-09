تعرف على موعد مباراة عمان وفيتنام بتصفيات كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة لها، ضمن مباريات الجولة الرابعة في المجموعة الثانية، والمقرر إقامتها على مجمع السلطان قابوس بمدينة مسقط في سلطنة عمان.

كان المنتخب العماني قد تعرض للهزيمة الثانية له على التوالى في الجولة الماضية امام نظيره الاسترالي بنتيجة 1-3، في إطار الجولة الثالثة من المجموعة الثانية بالتصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022.

ويتواجد منتخبا عمان وفيتنام في المجموعة الثانية رفقة «السعودية، اليابان، استراليا، الصين»، وكان منتخب الخناجر قد فاز في أول مباراة أمام اليابان، وخسر ضد السعودية في الجولة الثانية، بينما لم يحقق المنتخب الفيتنامي أي فوز وتعرض لثلاث هزائم متتالية.

ويتصدر منتخب استراليا ترتيب المجموعة B برصيد 9 نقاط بفارق الأهداف فقط عن منتخب السعودية، ويتواجد اليابان وعمان والصين بنفس الرصيد 3 نقاط في المراكز (الثالث والرابع والخامس على الترتيب)، ويتذيل منتخب فيتنام المجموعة بدون أى نقاط.

شاهد فيديو اهداف مباراة عمان واستراليا في تصفيات كأس العالم 2022

الجدير بالذكر أن المرحلة الثالثة والأخيرة من تصفيات قارة آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022 تقام بنظام مجموعتين، تضم كل مجموعة 6 منتخبات، ويتأهل صاحب المركز الأول والثاني من كل مجموعة إلى المونديال مباشرة.

في حين يتقابل المنتخبين الحاصلين على المركز الثالث من كل مجموعة ضمن الملحق الآسيوي، ويرتقي الفائز منه إلى الملحق العالمي، لتحديد المتأهل إلى كأس العالم قطر 2022.

ما هو موعد مباراة عمان وفيتنام بتصفيات كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة؟

يحين موعد مباراة عمان وفيتنام في تصفيات كأس العالم 2022 يوم الثلاثاء الموافق 12 أكتوبر الجاري، وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية، 16:00 بتوقيت جرينتش.

ينقل بث مباشر مباراة عمان وفيتنام في تصفيات آسيا المؤهلة الى كأس العالم 2022 عبر الناقل الحصري لمباريات تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة آسيا «قناة شركة الرياضة السعودية SSC»، بالإضافة إلى قناة عمان الرياضية HD، كما ينقل اللقاء على قناة الاتحاد الاسيوي عبر موقع يوتيوب.