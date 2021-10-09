موعد مباراة الاردن وسوريا في نصف نهائي بطولة غرب اسيا تحت 23 عامًا والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الاردن وسوريا في نصف نهائي بطولة غرب اسيا تحت 23 عامًا، المقامة حاليًا على الأراضي السعودية.

تنطلق مباراة الاردن وسوريا على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في مدينة الراكة، عند الساعة 14:45 بتوقيت جرينيتش، 16:45 بتوقيت مصر، 17:45 بتوقيت السعودية.

وتُنقل المباراة على قنوات أبو ظبي الرياضية ودبي الرياضية والاردن الرياضية وقناة شركة الرياضة السعودية SSC وعدد من القنوات الرياضية الخليجية الأخرى.

واستطاع منتخب الاردن الاولمبي قطع ورقة ترشحه إلى نصف نهائي بطولة غرب آسيا 2021 بعدما اعتلى صدارة المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، بفضل تحقيقه لفوز قاتل على اليمن في الجولة الثالثة من دور المجموعات.

ودخل منتخب اليمن مباراة الاردن كمتصدر للمجموعة الأولى برصيد 4 نقاط مقابل 3 للاردن وعمان، واستطاع إنهاء الشوط الأول أمام الأردن بنتيجة التعادل 1/1 الذي يضمن له الترشح، إلا أن محمد عبد المطلب سجل هدف قاتل لصالح النشامى في الدقيقة 88، لتفوز الاردن وتترشح جنبًا إلى جنب العراق والسعودية وسوريا.

كيف تأهلت سوريا إلى نصف نهائي بطولة غرب آسيا؟

حظى منتخب سوريا بقصة مثيرة من أجل التأهل إلى نصف النهائي، فقد خطف ورقة أفضل منتخب نجح في احتلال المركز الثاني بدور المجموعات رغم أنه جمع 3 نقاط فقط.

وتكونت المجموعة الثالثة من ثلاث منتخبات فقط هم السعودية وسوريا والبحرين ما أعفى سوريا من تطبيق قاعدة إلغاء النقاط المتحصلة من المركز الرابع كما في المجموعتين الأولى والثانية.

وفاز المنتخب السوري على البحرين في الافتتاح بأربعة أهداف لهدف، وفي المباراة الثانية خسر أمام السعودية بهدفين دون رد، ليبلغ المرحلة التالية ب3 نقاط وهدف لصالحه.

وفي المجموعة الأولى احتلت اليمن المركز الثاني برصيد 4 نقاط، واحتلت فلسطين مركز الوصافة في المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، إلا أن إلغاء نتائج وأهداف الفريقين أمام أصحاب المركز الرابع في كلتا المجموعتين أدى إلى ذهاب بطاقة أفضل ثاني لسوريا.

تاريخ مواجهات الاردن وسوريا

يرجع آخر لقاء بين منتخب الاردن الاولمبي ومنتخب سوريا الاولمبي إلى تاريخ 17 نوفمبر 2019، ببطولة دبي الدولية الودية للمنتخبات الاولمبية، ضمن استعدادات سوريا لخوض كأس أمم آسيا تحت 23 عامًا في تايلاند مطلع عام 2020، وفاز المنتخب السوري بهدف دون رد.

ولم يسبق للفريقين لعب أي مباراة معًا في بطولة غرب آسيا تحت 23 عامًا، وكانت آخر مباراة رسمية بينهما في الجولة الثالثة بتصفيات كأس آسيا، وانتهت بالتعادل 1/1 يوم 26 مارس 2019.

وفي مجمل لقاءات الاردن وسوريا تحت 23 عامًا، فاز المنتخب السوري 5 مرات، مقابل فوز وحيد للاردن عام 2008 في بطولة النرويج الدولية، وتعادل وحيد في تصفيات كأس آسيا 2020.