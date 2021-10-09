تعرف على موعد مباراة الجزائر والنيجر بتصفيات كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة «الإياب»، ضمن مباريات الجولة الرابعة في المجموعة الأولى، والمقرر إقامتها على ملعب جينرال سيني كونتش في مدينة نيامي بالنيجر.

قاد نجم مانشستر سيتي «رياض محرز» منتخب الجزائر لتعديل المسار في تصفيات كأس العالم 2022، عندما اكتسح ضيفه منتخب النيجر بنتيجة (6-1)، في المباراة التي أقيمت يوم الخميس الماضي على ملعب مصطفى تشاكر ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الأولى.

وتوقف قطار انتصارات الجزائر في الجولة الثانية بالتعادل مع بوركينا فاسو بهدفٍ لمثله في المباراة التي أقيمت في المغرب على الملعب الكبير لمراكش، قبل ان يسحق محاربو الصحراء منتخب جيبوتي في الجولة الافتتاحية بنتيجة 8-صفر.

بينما انتزع منتخب النيجر انتصاره الأول في التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022 على حساب جيبوتي في الجولة الثانية، بعدما تجرع طعم الخسارة في المباراة الافتتاحية للمجموعة أمام بوركينا فاسو صفر-2.

وحصد منتخب الجزائر 7 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الأولى بفارق الأهداف عن بوركينا فاسو، ويحتل منتخب النجير المركز الثالث برصيد 3 نقاط، بينما يتذيل منتخب جيبوتي الترتيب برصيد خالٍ من النقاط.

ويتأهل صاحب المركز الأول في المجموعات العشر إلى الدور الحاسم، الذي يقام بنظام خروج المغلوب بمباراتين ذهاباً وإياباً على ان يصعد الفائز إلى المونديال.

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ما هو موعد مباراة الجزائر والنيجر بتصفيات كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة «الإياب»؟

يحين موعد مباراة الاياب بين الجزائر والنيجر في تصفيات كأس العالم 2022 يوم الثلاثاء الموافق 12 أكتوبر الجاري، وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية، 16:00 بتوقيت جرينتش.

ينقل بث مباشر مباراة الجزائر والنيجر في تصفيات كأس العالم 2022 عبر القناة الرسمية للفيفا على موقع يوتيوب، بالأضافة الى قناة شركة الرياضة السعودية SSC.

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