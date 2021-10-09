شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر للكرة النسائية يودع التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسر منتخب مصر للكرة النسائية تحت 20 سنة، اليوم السبت، أمام الكونغو بنتيجة 3-1 ضمن الدور الثاني لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم للكرة النسائية ليودع المنتخب البطولة.

وكانت بعثة المنتخب قد توجهت الأربعاء الماضى إلى برازافيل، برئاسة وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم.

وتستضيف مصر أول نسخة من بطولة دوري أبطال أفريقيا للكرة النسائية، في الفترة من 5 إلى 19 نوفمبر المقبل، بمشاركة 8 أندية تمثل عددا من الدوريات القارية.

ويمثل الكرة المصرية نادي وادي دجلة بصفته بطل الدوري الممتاز للكرة النسائية الموسم الماضى، حيث يستضيف النادى القاهرى فعاليات البطولة الأولى، بعد تقدم مصر بطلب استضافتها.

وتشارك في البطولة 7 أندية تأهلت للبطولة بعد خوض مرحلة التأهيل، ليضافوا إلى وادي دجلة الذي يشارك فريقها النسائي بصفته بطلًا للدوري المصري ومنظمًا لبطولة دوري أبطال أفريقيا للسيدات الأولى.