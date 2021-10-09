شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يفوز على أهلي بني غازي 2-1 وديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت المباراة الودية التي جمعت بين فريقي بيراميدز وأهلي بني غازي الليبي بفوز بيراميدز بهدفين مقابل هدف واحد في اللقاء الذي جرى بينهما على ملعب الدفاع الجوي الفرعي.

وبدأ بيراميدز اللقاء بتشكيل يضم:

حراسة المرمى: مهدي سليمان

خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - أحمد أيمن منصور - أحمد توفيق

خط الوسط: إسلام عيسى - إبراهيم حسن - عمر جابر - هشام محمد

خط الهجوم: محمود وادي - دودو الجباس

ودفع إيهاب جلال مع نهاية الشوط الأول باللاعب الشاب عماد ميهوب بدلا من محمود وادي الذي تعرض للإصابة، بعد التحام قوي مع أحد لاعبي الفريق الليبي.

وسجل هدف التقدم لبيراميدز في الشوط الأول هشام محمد من ركلة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء، وتعادل أهلي بني غازي في الشوط الثاني عن طريق فاضل سلامة، وسجل عمر جابر هدف الفوز لبيراميدز في الشوط الثاني من ركلة جزاء.

ويستعد بيراميدز للسفر يوم 13 أكتوبر الجاري إلى تنزانيا لمواجهة فريق عزام يوم 16 من ذات الشهر في ذهاب دور الـ32 من كأس الكونفدرالية بالعاصمة دار السلام، على أن تقام مباراة الإياب بملعب الدفاع الجوي يوم 23 أكتوبر الجاري.