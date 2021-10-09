شكرا لقرائتكم خبر عن مراسم تتويج فريق سلة الأهلي بالبطولة العربية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت مراسم تتويج فريق كرة السلة بالنادي الأهلي بلقب البطولة العربية للسلة، والتي توج بها الفريق الأحمر للمرة الأولى في تاريخه، بعد التغلب على فريق الكويت الكويتي بنتيجة 78 / 66 في المباراة النهائية للبطولة.

وسبق مراسم تتويج الأهلي تتويج صاحبي المراكز الثاني والثالث وأفضل اللاعبين المشاركين في البطولة العربية للسلة وطاقم الحكام الذي أدار المباراة النهائية.

وتغلب فريق كرة سلة النادي الأهلي على نظيره الكويت الكويتي بنتيجة 78 / 66 فى المباراة التى جمعت الفريقين بنهائي البطولة العربية التى يستضيفها الاتحاد السكندري.

وتوج الأهلى بلقب البطولة العربية لأول مرة في تاريخه، ليكون ثانى لقب للفريق خلال الموسم، حيث تُوج ببطولة القاهرة للمناطق خلال الشهر الماضي.

وجاءت فترات المباراة كالتالى:

20/23 للكويت الكويتى

33/36 للكويت الكويتي

49/63 للأهلى

78 / 66 للأهلى

وكان آخر نهائي لفريق سلة الأهلي في البطولة العربية للسلة عام 2000 أمام نظيره الجزيرة وخسر الأحمر، ليصل لنهائي البطولة بعد غياب 21عاما، ويتوج باللقب للمرة الأولى في تاريخه.

وسبق للأهلي الصعود لنهائي البطولة العربية لكرة السلة 3 مرات من قبل أعوام 1991 و1999 و2000.